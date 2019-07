Minister van Sport Kameroen wil niet verder met Clarence Seedorf

De minister van Sport in Kameroen, Narcisse Mouelle Kombi, wil niet verder met Clarence Seedorf. Tijdens een interview op TV zei hij dat het verlengen van het contract van Seedorf als coach niet mogelijk is. Op de Afrika Cup kwam titelverdediger Kameroen niet voorbij de achtste finale en dat wordt de bondscoach aangerekend schrijft voetbalprimeur.nl vanmorgen.

De in Suriname geboren coach Seedorf werd samen met assistent Patrick Kluivert in augustus 2018 aangesteld om Kameroen naar grote hoogte te brengen op de Afrika Cup. Kameroen wist zich te plaatsen voor de Afrika Cup van 2019 in Egypte, maar daar kwamen ze uiteindelijk niet verder dan de achtste finale tegen Nigeria.

De minister zei op TV dat de uitschakeling op de Afrika Cup te danken was aan de onbekwaamheid van de trainer. Ook gaf hij aan dat Seedorf wat frictie had met assistent Kluivert. De coach zou volgens voetbalzone.nl akkefietjes hebben gehad met de oud-spits, die nu zou hebben aangegeven graag hoofdcoach te willen zijn in plaats van assistent.

De voetbalbond van Kameroen heeft nog geen officiële mededelingen gedaan aangaande de toekomst van Seedorf en Kluivert.