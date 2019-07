Launch vernieuwd bosmonitoringsysteem in Suriname

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Suriname, zal op donderdag 18 juli 2019 haar vernieuwd bosmonitoringssysteem genaamd Sustainable Forestry Information System Suriname (SFISS) launchen. Dit zal plaatsvinden op de University Guesthouse, Leysweg.

Het SFISS moet de efficiëntie en effectiviteit van bosmonitoring en bosbeheer verhogen. Het vernieuwd online informatiesysteem biedt diverse voordelen waaronder het vergemakkelijken van bosmonitoring werkzaamheden en een verbeterde dienstverlening. Ook kan hiermee verhoogde transparantie en garanderen van de legaliteit van hout gerealiseerd worden.

De officiële launch van SFISS zal worden gedaan door de Minister van Ruimtelijke Ordening, Grond – en Bosbeheer. In de maand mei werd het systeem al geintroduceerd bij meer dan 100 belanghebbenden in de houtsector, tijdens een informatiesessie van de SBB over stopzetten van extensieve houtkap in Suriname.