Eerste asfaltlaag op Nieuwe Highway in Suriname aangebracht

In het district Para, te plantage Hanover, zijn de asfalteringswerkzaamheden voor aanleg van de Nieuwe Highway van start gegaan. Het gaat om een wegstrekking van 9.6 kilometer, die de 2 grote gebieden zal ontsluiten en met elkaar verbinden. Op 15 juli 2019, werd de eerste asfaltlaag aangebracht.

“We praten absoluut over een Highway, omdat het gaat om 2 x 2 rijstroken, met in het midden een nette scheiding en met de Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal worden gesproken over de stroomvoorziening” aldus de Surinaamse minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Vijay Chotkan.

Volgens OWT&C valt de Nieuwe Highway onder de categorie nationale verbindingsweg. Bij de aanleg van zo een weg is één van de belangrijkste vereisten het gebruiken van Polymeer gemodificeerd asfalt, dat 6 cm dik is. De asfalteringswerkzaamheden worden in fasen afgerond. Het proces is het aanbrengen van de blended sand layer, daarna een gestabiliseerde laag, gevolgd door de base course en hierop komt het asfalt.

De weg zal het karakter hebben van een autosnelweg en zal dus alleen toegankelijk zijn voor snelverkeer. Gemengd verkeer of langzaam verkeer wordt niet toegestaan op een autosnelweg.