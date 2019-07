Corona Band boos op De West vanwege onjuist bericht over voorzanger op intensive care

De Corona Band is niet te spreken over een bericht van het Surinaamse Dagblad De West. Die beweerde afgelopen week dat de onlangs op Schiphol aangehouden voorzanger van de band Wendel Bendt (Haroen) op de intensive care (IC) afdeling van het ziekenhuis zou liggen. Volgens het bericht in De West zou hij cocaïne bolletjes hebben geslikt en één daarvan zou geknapt zijn. Pertinent niet waar zegt de band in een boze brief gisteren aan De West.

“Middels deze informeren wij u dat de heer Wendel Bendt (Haroen) gezond en wel is en zich niet bevindt op de IC en de afgelopen week zich ook daar niet heeft bevonden. Wij verzoeken u hierbij beleefd, doch dringend om u op een professionele manier van uw taak te kwijten en op zijn minst deze brief en/of een rectificatie te publiceren, na gedegen brononderzoek” schrijft de band op maandag 15 juli in een brief aan de krant.

Vorige week werd bekend dat Bendt was aangehouden op Schiphol, toen de band terugkeerde uit Suriname na een succesvolle Keti Koti tour. De band bevestigde de aanhouding en gaf aan deze zware klap te verwerken, maar ging verder niet in op details.

Het gewraakte bericht in De West van afgelopen donderdag: