Singi neti omgekomen kinderen woningbrand Latour vanavond in OCER

De singi neti van de vier jonge kinderen, die op 2 juli bij een woningbrand aan aan de Ellestraat in Latour om het leven zijn gekomen, wordt vanavond gehouden in de thuishaven van de NDP aan de Benjaminstraat in Suriname. De uitvaart vindt dinsdag plaats op de begraafplaats Hodi Mi Kras Tibi aan de dokter Sophie Redmondstraat.

De kinderen kwamen om tijdens de brand nadat zij vastzaten in de woning en niemand hun kon bevrijdden. Op de zelfde dag vroeg in de ochtend is er ook een peuter overleden bij een woningbrand te Pont Buiten. Hij is afgelopen zaterdag begraven.

De gemeenschap is enorm aangeslagen doordat binnen enkele uren vijf jonge kinderen zijn omgekomen door brand. De regering heeft de volledige kosten horende bij de begrafenissen, voor haar rekening genomen. Diverse personen en instanties hebben inzamelacties op touw gezet om de getroffen families te ondersteunen met het nodige.

Singi Neti is de avond voor de begrafenis. Iedereen komt bij elkaar en gaat zingen en mooie herinneringen ophalen. De singi neti wordt gehouden om dankbaarheid te tonen aan de Schepper, maar is ook bedoeld om nabestaanden te troosten en de overledene zingend en biddend te begeleiden naar de volgende bestemming.