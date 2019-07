Politieman schiet dronken autobestuurder in been na bedreiging

Een politieman in Paramaribo heeft gis­ter­och­tend een 27-ja­ri­ge au­to­be­stuur­der in zijn lin­ker­on­der­been geschoten. Vol­gens de agent zou de bestuurder iets als een wa­pen te­voor­schijn heb­ben ge­haald om hem ver­moe­de­lijk te be­drei­gen. De wetsdienaar schoot toen op het been van de be­stuur­der meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vanmorgen.

De gewonde man moest met een am­bu­lan­ce wor­den ver­voerd voor me­di­sche be­han­de­ling. Volgens de krant ver­keer­de de be­stuur­der vermoedelijk on­der in­vloed van al­co­hol. Zijn au­to is in be­slag ge­no­men han­gen­de het on­der­zoek. De po­li­tie ging naar de plaats voor on­der­zoek om na te gaan wat zich exact heeft af­ge­speeld.

De po­li­tie­man in kwestie heeft aan­gif­te van be­drei­ging gedaan te­gen de be­stuur­der.