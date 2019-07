Lions Club Paramaribo Central en vrienden ondersteunen Mangrove project

Afgelopen weekend heeft Lions Club Paramaribo Central o.l.v. de lions president Glenn Tewari, in samenwerking met twee van haar ondersteuners het Mangrove project te Weg naar Zee ondersteund. Dit project valt onder supervisie van professor Sieuwnath Naipal, hydroloog aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De ondersteunende Surinaamse bedrijven zijn Houthandel Soekhoe en Zonen NV en Equipment Rental S. Badjalala.

De kustbescherming is de afgelopen decennia als gevolg van het onverantwoordelijk menselijk handelen verdwenen, waardoor het land verdwijnt in de Atlantische Oceaan. In 2015 is Professor Naipal aangevangen met het aanplanten van jonge mangroveplantjes nabij de kust bij Weg naar Zee, om deze te redden tegen het krachtige zeewater.

Door de buurtbewoners tevens landbouwers van het gebied Weg naar Zee zijn in de afgelopen jaren dammen opgeworpen om het zeewater tegen te houden maar dit blijkt telkens weer sterker te zijn dan gedacht werd. De dammen slaan alle weg en de grond verzilt. De landbouw uitoefening, in het gebied Weg naar Zee , heeft het zwaar te verduren onder deze omstandigheden. De boeren leiden enorme verliezen vooral wanneer de velden onder water komen te liggen. De roep is al enige jaren enorm groot voor een sterke stabiele zeedijk. Maar voor dit soort dure kustwerken is enorm veel kapitaal en hulp nodig.

Zodoende heeft professor Naipal van de week Lions Club Paramaribo Central (moeder club van het Lionisme in Suriname, 62 jaar) bereid gevonden om zijn project te ondersteunen ten behoeve van de totale gemeenschap. Vanuit de lions club Paramaribo Central is via de lion president Glenn Tewari en zijn medebestuursleden, gelijk acties ondernomen om binnen het bestaande netwerk van lionsvrienden na te gaan wie dit project kan ondersteunen. Zo hebben houthandel Soekhoe en Zonen NV alsook Equipment Rental S. Badjalala hun medewerking verleend om via lions club Paramaribo Central, dit milieuproject olv professor S. Naipal optimaal te ondersteunen. In dit verband is hun hulp geweest 750 meters hout en transport hiervan naar Weg naar Zee.

Met het beschikbaar gestelde hout, zullen steigers op de modderbanken te weg naar zee worden gebouwd en weer andere delen van de reeds bestaande steigers worden gerenoveerd waardoor het betreden en het beplanten van de kustlijn enigszins vergemakkelijkt wordt de komende periode. Middels deze bijdrage van de twee voornoemde bedrijven is aangetoond dat zij ook maatschappelijk verantwoord ondernemen ( focus op people , planet, proffit). Zij maken ook deel uit van de gemeenschap en doen heel graag samen met lions club Paramaribo Central iets terug op structurele en duurzame wijze voor de gemeenschap.

De lions president lion Glenn Tewari roept de gemeenschap op om dit project ook optimaal te ondersteunen. De professor heeft nog een behoeftelijst overeind staan (waaronder het beschikbaar krijgen van bamboe, mankracht om de bamboe te kappen en te sorteren, mankracht nodig om mangrove plantje te helpen planten, billboards plaatsen op de bestaande dam, enzovoorts). De grote inspanning in dit projectkomt per slot van rekening ons allen ten goede.