Surinaamse artiest Lodilikie zegt door eigen vriend(en) in de roofval gelokt te zijn

De onlangs beroofde Surinaamse artiest Loba Lodilikie beweert dat hij door zijn eigen vriend(en) in de val is gelokt om beroofd te worden. Dit liet de artiest vanmorgen in het Surinaams weten op zijn Facebook pagina. Daarnaast is hij dankbaar dat hij nog leeft omdat zijn leven belangrijker is dan de gouden sieraden. Aan alle fans laat hij boos weten dat er geen vrienden bestaan en volgens hem mogen alle rovers doodgaan.

“Het is ‘tjieng tori’ omdat ik inmiddels al mijn sieraden weer heb gekocht. Mijn leven zou ik niet terug kunnen kopen”, aldus de artiest. Lodilikie is donderdag rond 19.00u in Amsterdam beroofd door 4 gewapende mannen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat zijn gouden sieraden, Rolex polshorloge, telefoontoestel en een geldsbedrag van ongeveer euro 700 is buitgemaakt. De artiest was nauwlijks twee dagen in Nederland in verband met enkele optredens.

Hij werd uitgenodigd door een kennis om te praten over een optreden voor een kinderfeest. Bij het instappen in de lift kwamen 4 gewapende rovers plotseling op hem af, scholden hem uit en hielden hem onder schot. De artiest gaf zich volledig over omdat hij koos voor zijn leven in plaats van zijn bezittingen. Naar zeggen van de artiest was hij alles kwijt en moest hij weer op 0 beginnen. Zijn bericht op Facebook: