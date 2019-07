Overleden kindje woningbrand Pontbuiten begraven

De peuter die in de vroege ochtend van 2 juli is overleden bij een woningbrand te Pontbuiten is zaterdag naar zijn laatste rustplaats gedragen. Het was een zeer emotionele uitvaart. Het verdriet is nog steeds intens, niet alleen voor de ouders maar ook voor overige familieleden, buurtbewoners en vrienden van de familie.

Minister Andre Misikaba was ook aanwezig bij de uitvaartdienst van het jongetje. De familie is de regering enorm dankbaar voor de manier hoe er is ingesprongen, voor de rust en de steun. De overheid betaalt de begrafeniskosten en de geestelijke bijstand van de nabestaanden.

De uitvaart van de vier jonge kinderen, die op de zelfde dag bij een woningbrand aan de Ellestraat in Latour om het leven zijn gekomen, vindt dinsdag plaats op de begraafplaats Hodi Mi Kras Tibi aan de dokter Sophie Redmondstraat. De lijken zijn vrijdag vrijgegeven.