Leden Surinaamse muziekformatie staande gehouden op Zanderij om verkeersboetes

Drie leden van een muziekformatie uit Suriname, zijn staande gehouden op Zanderij toen zij op vertrek stonden naar het buitenland. Deze drie personen hadden een of meerdere uitstaande verkeersboetes op hun naam staan, meldt het Korps Politie Suriname. Het zou gaan om leden van de ‘Booster and the Message band’ melden ingewijden aan Waterkant.

De mannen werden op woensdag 10 juli staande gehouden door wetsdienaren van de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS). Politie agenten van deze afdeling zijn belast met de executie van verkeersvonnissen en checken passagiers op de internationale luchthaven al een tijdje op openstaande boetes.

De bandleden gaven aan dat het hun was ontgaan dat zij beboet waren voor verkeersovertredingen. Zij mochten hun reis naar het buitenland voort zetten nadat zij hun boetes betaald hadden. Indien zij dat niet hadden gedaan zouden zij Suriname niet kunnen verlaten en zouden zij worden aangehouden aldus de Surinaamse politie.