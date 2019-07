In Suriname geboren Sitalsing wordt eerste allochtone chef in top Nationale Politie NL

De 57-jarige Martin Sitalsing wordt hoogst waarschijnlijk de nieuwe baas van de politie in Midden-Nederland. Dat bevestigen bronnen rond de Utrechtse politie. Als dat zo is dan wordt de in Suriname geboren Sitalsing binnen de Nationale Politie de eerste eenheidschef van allochtone afkomst in Nederland.

Martin Stanley Reza Sitalsing (Paramaribo, 11 januari 1962) is een Nederlands voormalig politiefunctionaris van Surinaamse afkomst. In 1970 kwam het gezin met vier kinderen tijdelijk vanuit Paramaribo naar Nederland, maar ze zouden uiteindelijk niet meer terugkeren. Tijdens zijn middelbareschooltijd woonde hij in Zaandam.

Na het atheneum ging hij werken op een accountantskantoor. Hij wilde eigenlijk liever bij de politie maar daar waren zijn ouders op tegen. Nadat in 1984 zijn moeder was overleden maakte hij alsnog die overstap. Tussen 1984 en 2012 maakte hij carrière bij de politie.

In 2012 vertrok hij na 27 jaar bij de politie, omdat hij te horen kreeg dat hij niet behoorde tot de top-11 van agenten die leiding zouden gaan geven aan de elf eenheden van de nieuwe, gereorganiseerde politieorganisatie. Bij zijn vertrek was hij korpschef in de regio Twente.

Nu zal de korpsleiding van de Nationale Politie hem alsnog benoemen tot ‘eenheidschef’ meldt het Algemeen Dagblad.