Drukte op Schiphol treft ook reizigers naar Suriname

De vorige week door Schiphol aangekondigde topdrukte op de luchthaven treft ook reizigers die naar Suriname vliegen. Dat hebben diverse personen afgelopen week ervaren. Waterkant sprak zaterdag een reiziger die samen met haar moeder naar Suriname zou vertrekken, maar door de drukte de vlucht niet heeft gehaald.

“We waren iets voor 08.00u op Schiphol voor de KLM vlucht die uiteindelijk om 11.56u vertrok. Op tijd om te vertrekken zou je denken, maar helaas had dit niet zo mogen zijn van wege de extra lange rijen en ongeregelde processen” zegt de vrouw tegen onze redactie.

Een paar maanden geleden adviseerden luchtvaartmaatschappijen al om deze zomer vier uur voor het vertrek van een vlucht aanwezig te zijn op Schiphol, vanwege lange wachtrijen bij de paspoortcontrole. “Wij hebben een KLM manager gesproken die aangeeft dat het verstandig is om voor deze vlucht rond 6:30u/7.00u al aanwezig te zijn ivm met de drukte. Dus zeker vijf uur van te voren!”

Wat de vrouw nog het meest stoort is de onvriendelijke behandeling door KLM personeel. “De KLM waar wij mee zouden vliegen heeft ons onvriendelijk te woord gestaan en heeft ons diep teleurgesteld” aldus de reiziger.

De drukte op Schiphol heeft met name betrekking op verre bestemmingen. Schiphol zet extra personeel in tijdens de vakantiedrukte, maar de bottleneck ligt bij de Marechaussee die de paspoortcontroles verricht. Deze is nog altijd niet op de gewenste sterkte; van de ruim 200 man extra personeel zitten ze nu ongeveer op tweederde” schreef Het Parool vorige week.

De vrouw en haar moeder gaan zondag een nieuwe poging wagen om te vliegen naar Suriname. En dit keer zullen ze niet anders kunnen dan vijf uur van te voren aanwezig te zijn.