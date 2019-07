Bewoners Phedra slaan alarm over zeer slechte staat van de weg

Bewoners van het dorp Phedra in het district Brokopondo trekken aan de bel over de slechte staat van de weg. Deze verkeert momenteel in een deplorabele staat en naar zeggen van de bewoners doen de autoriteiten in Suriname er niets aan, waardoor schoolkinderen het meest gedupeerd worden.

De schoolkinderen worden het meest gedupeerd omdat de schoolbus weigert naar binnen te rijden, waardoor kinderen bijkans 12 kilometer moeten lopen. Veel kinderen kunnen de afstand niet afleggen en blijven daardoor dagen thuis. Ouders zijn radeloos omdat binnenkort de GLO toets van de 6e klassers van start gaat en veel kinderen die zullen missen.

De bewoners zijn de mening toegedaan dat de kinderen ook recht op onderwijs hebben net zoals kinderen van de stad. Zij zijn moe dat alleen voor de verkiezingen de weg begaanbaar wordt gemaakt door de regering om zodoende hun stem te krijgen. De bewoners hopen dat de regering vandaag nog de autoriteiten inschakeld om de weg spoedig begaanbaar te maken.

Daarnaast hopen zij ook dat de regering hun belofte nakomt over het asfalteren van de weg. Een bewoonster laat weten dat de kinderen dan minder bezorgd zullen zijn en zich meer kunnen focussen op hun studie.