Aangekondigde actie Surinaamse medici tijdelijk opgeschort

De aangekondigde actie van huisartsen en specialisten in Suriname is opgeschort tot donderdag 18 juli. Dit is besloten nadat er overleg is geweest onder leiding van president Bouterse. Afgesproken is de president enkele dagen ruimte te geven om met een oplossing te komen over de ernstige zorgpunten. Tot donderdag is er een persstilte ingelast door partijen.

De VMS had eerder deze week bekendgemaakt dat huisartsen vanaf maandag 15 juli de dienstverlening aan SZF-verzekerden zou beperken tot alleen cito gevallen en wel tot 10.00 uur. Hierna zouden zij samen met de specialisten om 11.00uur in beraad gaan.

De verklaring na het onderhoud:

“De minister van Volksgezondheid en directie, de Nationale Ziekenhuis Raad, directie Staatsziekenfonds en bestuur van VMS zijn zaterdag op initiatief van de NZR en zondag onder leiding van de president van de republiek Suriname in verband met de dreigende actie van de huisartsen en specialisten van de VMS bijeen gekomen.

Partijen hebben knelpunten uitvoerig besproken, waarvan een groot deel is opgelost en waarover afspraken zijn gemaakt. Uit egards voor de president is afgesproken dat de acties worden opgeschort tot donderdag 18 juli, opdat de president enige ruimte heeft om nog enkele cruciale punten verder af te stemmen binnen de regering. Partijen hebben afgesproken een persstilte tot dan in acht te zullen nemen.”