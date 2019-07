Zomercarnaval pre- en after party in de Maassilo Rotterdam

Eind juli barst het Zomercarnaval weer los in Rotterdam. Overdag zijn er op vrijdag en zaterdag diverse activiteiten in Rotterdam. En ’s nachts gaat het feest twee dagen door op Zomercarnaval At Night Party Weekender in de Maassilo Rotterdam! Op vrijdag 26 juli 2019 is er de bekende pre-party en op zaterdag 27 juli 2019 de grootste after-party met artiesten uit binnen- en buitenland. De laatste kaarten gaan hard en zijn te koop via https://carnavalatnight.wetickets.shop.

Zomercarnaval pre-party op vrijdag 26 juli

Op vrijdag 26 juli staat de Maassilo in het teken van de populaire pre-party met de focus op Soca, Dancehall, Urban en Kawina. In de UrbanKawina area wordt het een gezellig feestje met de populaire UrabanKawina formatie Passion en helemaal uit Suriname: New Style. Daarnaast zijn top DJ’s van de party zoals Gilly Gonzales, Stiekz, Shann, Randy-J en Meo Mania.

In de Soca vs Dancehall area op vrijdag gaan liefhebers los met Orlando Octave uit Trinidad, King James uit Sint-Maarten en DJ’S: Triple M (UK), Supa Nytro (UK), Kembe (SXM), D-Train (NL), D’ Soca Lyon (NL), Fiber (NL), Rowstone (NL) en MC Vinny Ranks uit de UK. Uiteraard kun je even bijkomen in de food & chill area.

Zomercarnaval afterparty op zaterdag 27 juli

Op zaterdag 27 juli kun je overdag genieten van de bekende straatparade en vanaf 23.00u kun je weer terecht in de Maassilo om los te gaan op de grootste afterparty! En ook op de zaterdag wordt alles uit de kast getrokken om er een spectaculair Indoor Festival van te maken met in de Afro/Urban ara Mr. Eazi (Nigeria) en Juls (UK) plus Latifah, Cho en KM van SFB. Daarnaast zijn DJ’s als Afrolosjes, Henry X, Kimberlee Ramirez, Rudy Lima en Yung Alexander aanwezig.

Uniek is op zaterdag een speciale Icons area met de populaire band Icons helemaal uit Curaçao! samen met DJ’s Fab en Dynamite zullen zijn er een echte Zomercarnaval Afterparty van maken. In de Soca area zijn die nacht onder andere Ricky T uit Saint Lucia en King Rumer uit Sint-Maarten aanwezig.

Voor ieder wat wils dus tijdens dit Zomercarnaval At Night Party Weekend. Haal je kaarten op tijd want net als vorig jaar gaat het hard. Kaarten zijn online te koop via: https://carnavalatnight.wetickets.shop. Kijk voor meer info ook op het Facebook event: https://www.facebook.com/events/2349943081715882/.