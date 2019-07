Opnieuw gestolen auto gesloopt terug gevonden

Opnieuw heeft een autobezitter in Suriname te maken gehad met brutale autodieven die op onderdelen van voertuigen uit zijn. De Toyota Ist van Melitia Brammerloo werd gisteravond gestolen bij het Naks centrum aan de Thomsonstraat. “Ik ontdekte de diefstal iets voor 21.00u” vertelt de vrouw zojuist aan Waterkant.Net. “Na het doen van aangifte bij de politie heb ik een oproep geplaatst op Facebook om mensen te vragen uit te kijken naar mijn auto” aldus Melitia.

Vanmorgen rond 10.00u kreeg ze een melding dat haar voertuig was gesignaleerd in een zijstraat te Livorno, iets voorbij Grassalco. Toen ze daar aankwam zag ze dat er heel veel onderdelen uit de auto gesloopt waren. Zo waren de voorlampen en achterlamp verwijderd. Ook het entertainment systeem waaronder een DVD player was uit de auto gebroken.

Melitia baalt van de diefstal en de vernieling van haar auto, maar is ergens wel blij om haar eigendom terug te hebben. Het voertuig is in beslag genomen door de Surinaamse politie die de zaak onderzoekt. Op Facebook bedankt Melitia een ieder en waarschuwt autobezitters om goed op hun voertuig te letten: