Jaarlijks Kwaku festival in Amsterdam vandaag van start

Voetbal, eten en muziek: het jaarlijkse Kwaku festival gaat vandaag weer van start. Kwaku begon in 1975 als een klein voetbaltoernooi tussen de hoogbouw in de Bijlmer, om kinderen die niet op vakantie gingen een leuke zomer te geven. Dit is uitgegroeid tot een festival dat zo’n 100.000 bezoekers trekt. De naam Kwakoe verwijst naar (een standbeeld van) een slaaf die zichzelf van zijn ketens ontdoet. Dus verwijst het festival indirect naar de afschaffing van de slavernij.

Het radioprogramma ‘Kwesties’, een live debatprogramma op NPO Radio 1 over actuele, controversiële kwesties, besteedt zondag aandacht aan het festival. In het programma praat Marianne van den Anker met betrokkenen, politici en deskundigen op locatie. Zondagavond 14 juli praat zijn in de bus met Ivette Forster en Roy Groenberg over de totstandkoming van Kwaku en zijn identiteit.

Op het Kwaku festival werd in de beginperiode eten verkocht vanuit de kofferbak. De vele eetstandjes met typisch Surinaamse, Antilliaanse, Afrikaanse en Caribische lekkernijen zijn niet meer weg te denken van het festival. Kokkin en tv-presentatrice Sharon Miranda checkt al deze gerechten en de cultuur hierachter.

Luister naar de uitzending op zondag 14 juli van 20.00 – 21.00 uur op NPO Radio 1.