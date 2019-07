Surinaamse scholentalentencompetitie Telesur Got Talent weer terug

De Surinaamse scholentalentencompetitie Telesur Got Talent wordt dit jaar, na een onderbreking van vier jaar, weer gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er staan tien tv-shows gepland, die in augustus en september plaats zullen vinden. Vier shows worden vooraf opgenomen en zes zijn live in de Anthony Nesty Sporthal in Suriname.

Aan de Telesur Got Talent doen middelbare scholen mee. In teams van zes zullen zij zes weken lang strijden voor de grote prijs te weten 10.000 US dollar. De presentatie wordt gedaan door de bekende televisiepresentatrice Priscilla Graanoogst.

De laatste show werd gewonnen door het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI).