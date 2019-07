Surinaamse artiest Lodilikie beroofd in Amsterdam

De bekende Surinaamse artiest Loba Lodilikie is gisteren beroofd in Amsterdam. Dit is de artiest overkomen nauwlijks twee dagen dat hij in Nederland gearriveerd is voor enkele optredens. Naar zeggen van de artiest is hij alles kwijt en moet hij nu weer op 0 beginnen.

De artiest maakt de beroving ook zelf bekend op zijn Facebook pagina. “Ze hebben me vandaag in Amsterdam beroofd…..net 2 dagen in Nederland dan dies e de mi cadeau. Ik heb alles van me kwijt maar mi e tak gado tangie dat mi da libie ete dat belangrijk. Ik moet weer op 0 beginnen maar pikieng tolie”, luidt de post van de artiest.

Op social media reageren zijn fans geschokt over het gebeuren. Enkelen merkten boos op dat de artiest altijd geweldig speelt met veel gouden sieraden, merk kleding en schoenen en dat de beroving hem al lang te wachten stond. Beweerd wordt dat de beroving gewoon een kwestie van tijd is geweest.

De post van de artiest op zijn Facebook pagina