Jongedame aangehouden in Suriname voor verspreiden pornografische beelden

De politie in Suriname heeft woensdag een jongedame aangehouden. Dit nadat aangifte tegen haar is gedaan voor het verspreiden van pornografische beelden van haar sekspartner via social media.

Het filmpje plaatste zij afgelopen weekend in diverse groepen op Facebook. Beweerd werd dat het ging om een bekende sportverslaggever. Naast Facebook circuleerde het filmpje ook op andere sociale media kanalen zoals Twitter en Instagram en werd honderden keren gedeeld.

Haar sekspartner die van zijn vrienden te horen kreeg over het voorval deed meteen aangifte. De verspreider werd vervolgens opgespoord en aangehouden. Hangende het verdere onderzoek is zij na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. Haar telefoontoestel is ook in beslag genomen.