Familieleden van oplichter Oemrawsingh boos om verspreiding van arrestatie foto

De familie van de eergisteren in Suriname gearresteerde oplichter Harry Oemrawsingh is niet te spreken over een foto die de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname (KPS) gisteren van de man verspreidde. Op de foto, die via het officiële Twitter account van de Surinaamse politie werd verspreid, is de gearresteerde Oemrawsingh geboeid te zien. De foto die zeer waarschijnlijk net na zijn arrestatie werd genomen, werd daarna door talloze media opgepakt en verspreid.

Zo staat deze foto prominent hier op de voorpagina van de bekende Surinaamse papieren krant Dagblad Suriname. De Nederlandse website crimesite.nl heeft maar liefst twee politie foto’s gepubliceerd bij haar artikel: ‘Verdachte huisjesmelker opgepakt in buitenland‘. De Surinaamse redactie van Waterkant plaatste de foto eveneens en werd gisteravond gemaild, gebeld en ge-apt door een zekere N. Oemrawsingh, die op dreigende toon aangaf dat de foto verwijderd dient te worden.

De familie in Nederland heeft inmiddels advocaat Michael Ruperti in de arm genomen. Die heeft de redactie van Waterkant in een mail gesommeerd om de foto per direct van de website te halen. Opmerkelijk genoeg eist deze advocaat verder ook dat alle (verdere) berichtgevingen (met terugwerkende kracht) verwijderd moeten worden. Een vreemde eis aangezien het eigenlijk ging om de foto.

Zowel de foto als de artikelen over de gearesteerde man staan echter nog op onze site en zullen ook blijven staan. “De gebruikte foto had op het moment van publicatie voldoende nieuws- en informatiewaarde. Ook geldt dat de samenleving het recht heeft om adequaat te worden geïnformeerd over criminele feiten, verdachten en hun achtergronden. Vandaar onze keus om deze foto te gebruiken bij het artikel” aldus de Surinaamse redactie van Waterkant tegen de familie.

Dit is de tweet waarin de foto van de man (zonder ‘balkje’) werd gedeeld door het KPS:

Arrestatie Team houdt voortvluchtige verdachte Harrysingh,Oemrawsingh aanhttps://t.co/p1eVHZPTMc pic.twitter.com/IRqEsFH385 — Korps Politie (@KorpsPolitie) July 11, 2019