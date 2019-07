Surinaamse politieke partij PRO installeert afdeling in Nederland

Op vrijdag 19 juli zal de onlangs opgerichte Surinaamse politieke partij de ‘Partij voor Recht en Ontwikkeling’ (PRO) het bestuur voor de Afdeling Nederland in Amsterdam installeren. De partij wil zich ook gaan inzetten voor de vele Surinamers in Nederland die belangen hebben bij een beter Suriname.

De voorzitter van de partij mr. Gerold Sewcharan, die ook betrokken is bij de behandeling van de rechtszaak tegen Desi Bouterse, is in Nederland om het afdelingsbestuur te installeren. De verkiezing van dit bestuur vindt op vrijdag 19 juli plaats in Amsterdam.