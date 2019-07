Surinaamse politie publiceert foto van aangehouden en geboeide Oemrawsingh

De Surinaamse politie heeft zojuist deze foto vrijgegeven van de 65-jarige verdachte Harrysingh Oemrawsingh, die in de avond van woensdag 10 juli door het Arrestatie Team(AT) werd aangehouden op een locatie in Paramaribo-Noord. Op de foto is te zien dat de man in de boeien is geslagen. Er is een groot geldbedrag in Euro’s bij Oemrawsingh aangetroffen en in beslag genomen. Het zou gaan om 100.000 euro.

Na de aanhouding is Oemrawsingh door het AT overgedragen aan de collega’s van de afdeling Fraude. Uit onderzoek is komen vast te staan dat deze verdachte in 2015 in Suriname is aangekomen. Harrysingh Oemrawsingh is door de politie aangehouden op grond van een uitleveringsverzoek gedaan door de Nederlandse Justitie aan de Suriname Justitie.

Inmiddels is door het Bijzonder Onderzoeksteam (BOT) van de Surinaamse politie de uitleveringsprocedure van Harrysingh Oemrawsingh ingezet.