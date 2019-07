Uitreiking Achievement Awards bij lancering TrackDrip in Suriname

Henk van Vliet en Borger Breeveld ontvingen afgelopen weekend een TrackDrip Achievement Award voor hun jaren lange bijdrage aan de Surinaamse entertainment industrie. De prijs werd uitgereikt door TrackDrip, de nieuwe streamingdienst van de Caribbean die zondag 7 juli officieel tijdens een gala in Suriname werd gelanceerd. Met de lancering van TrackDrip hebben Suriname, Curaçao, het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika voortaan hun eigen regionale muziekstreamingsdienst. TrackDrip is ook de eerste muziek-app ter wereld in Cuba.

Spotify en Apple Music zijn in het Caraïbisch gebied niet of nauwelijks beschikbaar, waardoor veel van de 44 miljoen inwoners geen muziekstreamingsdiensten kunnen gebruiken. Dat heeft te maken met licenties en soms met gebrekkige ontvangst. ,,Dat betekent dat artiesten in deze regio nauwelijks inkomsten uit royalty’s krijgen en muziekliefhebbers in deze regio niet naar hun favoriete nummers kunnen luisteren. Wij vullen die leemte nu op met ons eigen ecosysteem. Daar bestaat grote behoefte aan in onze landen,” zegt Trackdrip directeur Giovanni Ravenberg.

Het gala van de lancering van TrackDrip in Suriname.

TrackDrip wil lokale artiesten de kans te geven te leven van hun kunst en fans de kans geven daarvan te genieten. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen en professionaliseren van de Caribische muziekindustrie en het creëren en exploiteren van Caribische muziek op lokaal en internationaal niveau. In de toekomst wil de streamingsdienst bijvoorbeeld studiofaciliteiten en evenementenhallen beschikbaar stellen om het creëren van content toegankelijker te maken voor artiesten uit alle lagen van de bevolking. Ook zorgt de app voor een collectief verdienmodel voor de gemaakte content, door die op lokaal en internationaal niveau te exploiteren.

De muziek-app telt enkele duizenden nummers en dat aantal groeit elke week. TrackDrip bevat zowel audio als video en biedt artiesten de mogelijkheid met hun fans te communiceren. Voor afgelegen gebieden waar internet of wifi ontbreken is er een premium variant die ook zonder internet muziek en video’s afspeelt. ,,De bedoeling is dat de app zich als een olievlek door de regio en in Nederland verspreidt, zodat we de manier waarop mensen in Suriname en de Caribische/Latijns-Amerikaanse regio digitale media consumeren voorgoed veranderen,” stelt Ravenberg.

De afgelopen tien jaar deed hij veel ervaring op met streamingsdiensten met zijn andere bedrijf Anjisa Digital Music Distribution Network. Met Anjisa zorgt hij ervoor dat Surinaamse artiesten een wereldwijd bereik krijgen via iTunes, Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal en andere grote platforms. Maar dat was dus niet genoeg voor hem. Daarom is hij met zijn team zijn eigen streamingsdienst gestart