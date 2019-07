President Bouterse ontvangt Boliviaanse president Evo Morales op paleis

President Desiré Delano Bouterse heeft zijn Boliviaanse ambtsgenoot Evo Morales zojuist op het Presidentieel Paleis in Paramaribo ontvangen. Morales, die een bliksembezoek brengt aan Suriname, zal daar onder meer een onderhoud hebben met Bouterse waarbij er ook drie documenten worden getekend.

Eén handelt over de afschaffing van visa over alle categorieën paspoorten en een MOU over politieke consultaties tussen de ministers van Buitenlandse Zaken. Er komt eveneens een gezamenlijke verklaring van de beide presidenten, met betrekking tot de belangrijke gebieden horende bij de bilaterale samenwerking, regionale samenwerking en integratie en milieu.

Bekijk meer foto’s hieronder: