Oom first lady Suriname beroofd van SRD 40.000

Een oom van de Surinaamse first lady Ingrid Bouterse-Waldring is maandagmiddag bij aankomst voor zijn woning aan de Parklaan in Paramaribo-Noord beroofd van SRD 40.000.

De redactie verneemt dat het slachtoffer overvallen is geworden door twee criminelen gewapend met vuistvuurwapens. Na de daad sprongen de daders in een gereedstaande vluchtauto en sloegen op de vlucht.

Naar verluidt is het een opgezette zaak door personen die nauw betrokken zijn met de oom. De politie heeft inmiddels een ambtenaar van de militaire-politie aangehouden. Hij wordt verdacht zijn voertuig ingezet te hebben voor de beroving. De politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de aanhouding van de daders.