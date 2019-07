Lozingen in Commewijne worden opgeschoond

Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) is de afgelopen periode bezig geweest met het ophalen van diverse lozingen in het district Commewijne in Suriname. Lozingen die voornamelijk in de kustvlakte liggen hebben een beurt gehad. Het project omvat het ophalen van lozingen in zes ressorten te Commewijne. Zo zijn de ressorten Meerzorg, Nieuw-Amsterdam, Alkmaar en Tamanredjo reeds aangedaan. De lozingen te Margaretha en Bakkie moeten nog aangepakt worden.

Het werk is in april 2019 gestart en wordt uitgevoerd door de hoofdaannemer Djojo Bedrijven Groep N.V. Zij werken samen met enkele lokale onderaannemers. Controle op het werk wordt uitgevoerd door OWT&C Regio Oost, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Aannemer Enrique Ralim, algemeen directeur Djojo Bedrijven Groep N.V., geeft aan dat tijdens het uitvoeren van het werk er ook gestuit is op zaken die stagnerend hebben gewerkt. Een van de zaken die voor enige belemmering zorgde is dat men heeft gebouwd op de berm, waardoor de aannemer niet verder kon gaan met het ophalen van de lozing. Samen met OWT&C Regio Oost en het districtscommissariaat Commewijne zal nagegaan worden hoe deze kwestie aangepakt zal worden.