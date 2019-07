Chauffeur die met bus op fietspad reed staande gehouden op Zanderij om boetes

Een buschauffeur die op vakantie wilde gaan via de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname, is aldaar staande gehouden omdat de man zes verkeersvonnissen op zijn naam had staan. Hij gaf aan de overtredingen te hebben gepleegd tijdens het beoefenen van zijn beroep als buschauffeur. Daarbij was hij ook bekeurd voor het rijden met zijn bus over het rijwielpad.

Politie agenten van de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) die belast zijn met de executie van verkeersvonnissen checken passagiers op de internationale luchthaven al een tijdje op openstaande boetes.

Voor vertrekkende passagiers bestaat de mogelijkheid om voor hun vertrekdatum na te gaan of zij een verkeersvonnis op hun naam hebben staan of niet. Hiervoor mogen zij de afdeling ANRS aan doen. Deze afdeling is ondergebracht op het politiebureau Latour.

De chauffer in kwestie had maar liefst zes openstaande boetes. Nadat hij zijn boetes had voldaan mocht hij zijn reis vervolgen naar zijn vakantie bestemming, meldt het Korps Politie Suriname.

(Foto: voorbeeld van een buschauffeur in Suriname, die over het fietspad rijdt)