Waterleiding Maatschappij in Suriname betreurt valse berichtgeving

Een bericht dat via diverse social media kanalen wordt verspreidt, als zou een familie in het ziekenhuis liggen na het drinken van kraanwater van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, klopt niet. Dat zegt het bedrijf in een officiële verklaring. Het bericht zorgde maandag voor veel onrust onder klanten van de SWM in Suriname.

In het bericht staat dat er een bacterie in het SWM water zou zijn gevonden die diarree en braken veroorzaakt. “Als gevolg van het gebruiken van het besmette water zou een gezin van 4 ( moeder, vader en 2 kinderen) in het ziekenhuis, waarvan één van de kinderen in de Intensive Care, zijn belandt” aldus de strekking van het bericht. De SWM betreurt deze valse berichtgeving ten zeerste en vraagt de gemeenschap alert te blijven.

De SWM is een ISO 9001: 2015 gecertificeerd bedrijf en benadrukt dat er onder andere vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 1 x 24 uur goed en betrouwbaar drinkwater wordt geproduceerd en gedistribueerd. Daarnaast heeft het bedrijf een laboratorium dat dagelijks de kwaliteit van het water monitort en bewaakt.

Dit is het gewraakte bericht: