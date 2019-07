US-dollarkoers CBvS wordt opgetrokken naar SRD 7,85

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is drukdoende de wisselkoers van de Amerikaanse dollar te stabiliseren. Daarbij zal de koers opgetrokken worden naar SRD 7,85. Dit omdat de huidige aankoop- en verkoopkoers al lang niet meer in overeenstemming is met de realiteit, meldt het avondblad De West. De verhoging van de wisselkoers heeft als gevolg dat de prijzen van goederen omhoog zullen gaan. Burgers gaan dus meer moeten neertellen voor goederen die zij willen kopen.

De krant meldt verder dat deze koers tot stand is gekomen door het gemiddelde van de officiële koers van de CBvS en die van de parallelmarkt. De moederbank hanteert momenteel voor de aankoop een koers van SRD 7,396 en voor de verkoop SRD 7,52. De cambio’s en de parallelmarkt daartegen hanteren een hogere koers namelijk SRD 8,10-SRD 8,20 voor de aankoop en SRD 8,40 voor de verkoop.

Verschillende leveranciers van goederen hebben inmiddels ook hun prijzen verhoogd. Naar verluidt heeft dit te maken omdat de banken gelimiteerd US-dollars verkopen en zij gedwongen zijn om bij cambio’s te kopen om hun betalingen te voldoen. Winkeliers zitten met de handen in het haar en kopen voornamelijk goederen waar grotere vraag naar is. Producten die een korte houdbaarheidsdatum hebben, worden in kleine hoeveelheden afgenomen.