De Surinaamse president Desiré Bouterse is zijn belofte aan sociaal zwakkeren in Moengo nagekomen. Het staatshoofd heeft vorige maand tijdens zijn bezoek aan het district Marowijne de noden van verschillende groepen aangehoord, waaronder de kerkgemeenten. Naar aanleiding van de gesprekken met de kerkgemeenten zijn er op 7 juli 2019 vijfhonderd voedselpakketten beschikbaar gesteld aan 15 kerkgemeentes in Moengo. Deze pakketten zijn bestemd voor de sociaal zwakkeren die onder het beheer vallen van deze kerkgemeentes.

Het districtscommissariaat Marowijne Zuid-West heeft op 7 juli namens president Bouterse deze vijfhonderd pakketten gedistribueerd. Voorafgaand hieraan hebben de medewerkers van het commissariaat op zaterdag 6 juli met man en macht gewerkt aan het maken van de pakketten. Volgens districtscommissaris Kenya Pansa zullen de gemeentes elke maand pakketten ontvangen van het staatshoofd.

De voedselpakketten bestaan uit producten die moeten voorzien in de basislevensbehoefte van de burgers.