Nederlandse vakantieganger onderweg van Surinaamse luchthaven naar familielid beroofd

Een Nederlandse vrouw die op vakantie in Suriname is, is afgelopen weekend samen met haar neefje dat haar afgehaald heeft van de luchthaven, onderweg naar de woning van een familielid onder schot gehouden en beroofd door een crimineel.

De slachtoffers vertelden aan de politie dat zij vanuit de luchthaven reden richting een familielid in de buurt van Hanna’s Lust. Het neefje wist niet precies waar het adres is wat zijn tante hem had doorgegeven. Tijdens het rijden stopte hij de auto ergens aan de Indira Ghandiweg om een man advies te vragen. De man gaf het neefje de nodige advies en vroeg om mee te rijden gezien hij ook die kant moest gaan. De tante en neefje stemden in en de man stapte in het voertuig.

Aan de Magentakanaalweg ter hoogte van de Hanna’s Lustweg hield de man de tante en haar neefje plotseling onder schot. Onder bedreiging van het wapen werden zij beroofd van hun sieraden en een horloge. Na de daad stapte de rover uit het voertuig en rende weg. De slachtoffers bleven ongedeerd. De politie van Santo Boma kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De dader was echter nergens meer in het gebied te bespeuren. De politie werkt aan zijn aanhouding.