Tientallen buschauffeurs beboet en vergunningen ingetrokken

Vrijdagochtend hebben politieambtenaren van de afdeling Algemene Surveillance Dienst samen met ambtenaren van het ministerie van Transport Communicatie en Toerisme 33 buschauffeurs in Suriname beboet en 10 vergunningen ingetrokken.

Er is opgetreden tegen chauffeurs die rijden in de gebieden: de Nieuw Weer Gevonden Weg, Coesewijnestraat en Ephraimzegen. De 33 buschauffeurs zijn beboet voor rijden op zodanige wijze waardoor het verkeer in gevaar gebracht werd of nodeloos belemmerd werd.

De 10 lijnbusvergunningen zijn ingetrokken omdat een vergunningsvoorwaarde niet was nageleefd. Het is namelijk gebleken dat lijnbussen bestuurd werden door chauffeurs die de leeftijd daarvoor nog niet hadden bereikt. Om een lijnbus te mogen besturen moet men tenminste 23 jaar oud zijn, meldt de politie Public Relations.