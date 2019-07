Brandweer voorkomt erger bij brand in binnenstad van Suriname

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname hebben zaterdagmiddag door snel optreden voorkomen dat een kledingzaak op de hoek van de Klipstenen en de Keizerstraat in de binnenstad volledig afbrandde.

De brandweer kreeg een melding van een beginnende brand in de kledingzaak. De brandweer nam het zekere voor het onzekere en rukte zwaar uit. Bij aankomst op de locatie konden de manschappen het gebouw moeilijk betreden vanwege de goede beveiliging. Het traliewerk werd open gesneden en de brand was snel onder controle.

Hoe de brand precies is ontstaan is nog onduidelijk. Het onderzoek naar de oorzaak is gaande.