VIDEO: Auto over de kop geslagen na aanrijding, twee gewonden

Bij een aanrijding tussen twee auto’s vanmiddag rond 15:00 uur op de Martin Luther Kingweg in Suriname, is een auto over de kop geslagen. Twee personen raakte gewond en zijn per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Beide bestuurders reden richting Paranam. Op een gegeven moment haalde de bestuurder van achteren zijn voorrijder in. De voorrijder lette niet op en sloeg plotseling af in de Dalbanastraat. Beide voertuigen kwamen daardoor in botsing met elkaar. De klap was zo hard dat het voertuig die inhaalde ondersteboven langs de weg belandde. De bestuurder en mede-inzittende raakte gewond.

Beide voertuigen raakte door de aanrijding zwaar beschadigd. Beide zijn per sleepwagen afgevoerd.