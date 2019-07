Schoten gelost bij overval op telefoonwinkel in Suriname

Bij een overval op een telefoonwinkel in Suriname zijn vrijdagavond schoten gelost. Het gaat om een zogenoemde ‘cellshop’ op de hoek van de Parastraat en de Coesewijnestraat. Volgens de eerste informatie zou een overvaller de winkel rond 19.30u zijn binnengestapt en daar enkele schoten hebben gelost.

De man nam daarna enkele telefoons mee uit de winkel alsook een onbekend geldbedrag. Bij de overval raakte niemand gewond. Het is nog niet bekend of de overvaller alleen handelde. Het onderzoek is momenteel nog gaande.

Op de foto een auto van de Surinaamse politie bij de winkel in kwestie.