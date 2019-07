Pedofiel verdachte tegen krant: “Ik boel, maar niet met kleine kinderen”

De 61-jarige Fedor Bottse, een van de veroordeelden in de spraakmakende zaak van de ‘pedofielenbende’, is niet te spreken over de autoriteiten betrokken bij de zaak. Volgens hem hebben zij hem zonder onvertuigend bewijs afgeschilderd als een pedofiel die kleine jongetjes met het hiv-virus heeft besmet. Bottse heeft hoger beroep aangetekend om zijn goede naam en eer te herstellen, zegt hij tegenover de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Bottse doet zijn verhaal open en eerlijk tegenover de krant. “Ik ben niet heilig. Ik ben een boeler, ik heb seks, maar niet met kleine kinderen“. Volgens Bottse zijn de verklaringen die afgelegd zijn bij de politie tegen hem en zijn ‘gang’ bezijdens de waarheid. De verdachten werden ook het verwijt gemaakt dat zij een minderjarige jongen gelokt hebben en intiem hebben misbruikt tegen betaling.

Verder verteld de 61-jarige ook over de tijd dat hij moest door brengen in de cel en wat hij allemaal heeft ervaren. Volgens hem begon de echte nachtmerrie in het gevang omdat hij daar gemarteld en afgeschud is geworden door overige arrestanten en machteloos was. Ondanks hij dat hij zijn misnoegen hierover aan de rechter had geuit, is daar geen verandering in gekomen.

Bottse laat weten dat de staat Suriname zal weten wat ze gedaan heeft met hem, want hij zal deze zaak niet zo laten. Voor alles dat hem pijn heeft gedaan zal de staat hem moeten vergoeden. “Indien de ingediende zaak in hoger beroep niet succesvol uitpakt, is de volgende stap het Caribisch Gerechtshof”.