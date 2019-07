13-jarige rover aangehouden in Suriname

De politie in Suriname heeft donderdag een 13-jarige jongen aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat hij gepoogd heeft een 74-jarige vrouw onder bedreiging van een mes tegen haar hals te beroven in haar woning aan de Verlengde Magentaweg in het district Wanica.

De redactie verneemt dat de senioren burger zich hevig verzette en de dader wist af te schudden. Hij rende de woning hierna uit zonder iets buit te maken. De vrouw vertelde de politie dat de dader een buurjongen van haar is.

Het slachtoffer liep enkele snijwonden op door het verzet. De ingeschakelde politie wist na goed speurwerk de dader in de kraag te vatten. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.