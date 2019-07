Rover die wapen van cipier stal aangehouden; wapen nog niet terecht

Een 23-jarige rover is deze week door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo en de politie van Geyersvlijt opgespoord en aangehouden. De man had ingebroken in de auto van een Surinaamse penitentiaire ambtenaar. Daaruit werd het dienst vuist vuurwapen, het legitimatie bewijs en geld van de ambtenaar gestolen.

Met behulp van camerabeelden kwam vast te staan dat de man, Antonio S., de straatrover was. Hij wordt er ook van verdacht een mobiele telefoontoestel te hebben weggerukt uit handen van een benadeelde aan de Abonestraat en ingebroken te hebben in een andere auto.

Naderhand is ook de 22-jarige kompaan van Antonio ene Diego V. aangehouden. Antonio heeft toegegeven de twee auto inbraken en de beroving te hebben gepleegd. Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname is het tweetal ingesloten.

Het gestolen geld en spullen, waaronder het wapen, zijn nog niet achterhaald.