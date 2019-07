Oom verkracht 12-jarig nichtje in Surinaams pension

Een man heeft woensdag zijn 12-jarig nichtje verkracht in een pension in het district Wanica. De oom haalde zijn nichtje van school en bracht haar vervolgens naar een pension en verkrachtte haar. Hierna heeft hij het slachtoffer weer thuis gezet.

Een woordvoerder van de politie zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat het meisje haar ouders pas in de avond hiervan op de hoogte bracht. Hierna is er direct aangifte gedaan tegen de oom.

De politie in Suriname heeft het slachtoffer verwezen naar een specialist voor onderzoek. Zij is ter observatie opgenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.