Oom die 12-jarig nichtje in Suriname misbruikte nog voortvluchtig

Dit is de man die woensdag zijn 12-jarig nichtje heeft misbruikt in een pension in het district Wanica. De redactie van Waterkant.Net heeft gesproken met een familielid en de politie en verneemt dat de verdachte nog niet is aangehouden. De verdachte die oom is van het meisje, zou mogelijk naar het binnenland zijn gevlucht, waar hij werkt.

Een familielid van het slachtoffer vertelde zojuist aan onze redactie dat derden aan de familie verteld hebben dat de verdachte vaker achter kleine meisje aanzit en hen misbruikt. Verslagen geeft het familielid te kennen dat het meisje nog in het ziekenhuis ligt. Er wordt onderzocht als de 12-jarige besmet is geraakt met een seksueel overdraagbare aandoening.

Beweerd wordt dat de verdachte het meisje nooit van school afhaalde. De enige manier van contact was wanneer de verdachte thuis bij het slachtoffer ging en wat spullen bracht. “A san dis fromoe en skowtu moes srot a mang snel. Want a sang sor wang gwenti fu a mang en dat no kan go so doro“.

De politie werkt hard aan de aanhouding van de verdachte.