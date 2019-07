VIDEO: Vier gewonden bij aanrijding in Paramaribo

Bij een zware aanrijding in Suriname zojuist, zijn vier gewonden afgevoerd. Het verkeersongeval vond rond 20.30u plaats op de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Van Idsingastraat in Paramaribo. Een auto van het beveiligingsbedrijf Brotherhood werd geraakt door een personenauto. Vier mensen raakten gewond en moesten met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) vervoerd worden.

Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens de eerste informatie van omstanders moet een van de bestuurders door rood hebben gereden. Welke dat is geweest konden zij niet zeggen. Ook de politie ter plaatse laat weten dat de oorzaak van de aanrijding nog onduidelijk is.

Een Waterkant verslaggever was ter plekke en ging live met deze beelden, na de aanrijding:

Zware aanrijding dokter Sophie redmondstraat4 gewonden afgevoerd per ontboden ambulancewww.waterkant.net Posted by Waterkant.Net on Wednesday, 3 July 2019