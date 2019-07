Surinamer vast na onderschepping 400 kg cocaïne in Oekraïne

De politie in Oekraïne heeft deze week 400 kg Columbiaanse cocaïne onderschept. Daarbij werden er 9 personen uit Oekraïne, Nederland en Groot-Brittannië gearresteerd. Onder hen ook een Surinaamse man, meldt de misdaad website crimesite.nl op basis van een betrouwbare bron.

De Surinaamse man zou Dino N. zijn, een bekende van de politie aldus de site die ook meldt dat de zending drugs in een container met blikjes vis zat die was ingevoerd vanuit Ecuador. De drugsvangst, die zorgvuldig werd gepland en uitgevoerd tussen 19 juni en 1 juli, is tot nu toe de grootste vangst in de recente geschiedenis van het land.

Volgens crimesite.nl liep het onderzoek al langere tijd. Naast de autoriteiten in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, deed ook het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan het onderzoek.