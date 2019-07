President en minister kraken Surinaamse artsen af

Opmerkelijke uitspraken gisteren tijdens een persconferentie van de Surinaamse regering. Zowel de president van Suriname als de Surinaamse minister van Onderwijs hebben uitgehaald naar Surinaamse artsen. Zo zei de president dat hij in plaats van 50, maar liefst 500 Cubaanse artsen naar Suriname had gehaald als het aan hem lag. Bouterse zei dit omdat hij vindt dat de Surinaamse arts onder andere eerst aan geld verdienen denkt en niet in het binnenland wil werken.

Volgens Starnieuws voegde onderwijsminister Lillian Ferrier er ook nog aan toe dat de Surinaamse artsen ‘robots zijn die even snel een receptje uitschrijven’. Hun humaniteit en communicatieve vaardigheden met patiënten zijn niet genoeg ontwikkeld, meent ze. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid gaf aan dat de Cubaanse artsen het tekort in het binnenland en districten helpen opvangen. Hoe zij vanuit hun spaanstalige achtergrond de communicatieve vaardigheden met Surinaamse patiënten in die gebieden vorm gaan geven is niet duidelijk.

De persconferentie in het perscentrum dinsdag was uitgeschreven om de komst van Cubaanse artsen naar Suriname en de kwestie inzake de numerus fixus voor de opleiding toe te lichten. Bouterse liet weten dat de numerus fixus terug gebracht wordt naar 60 studenten voor de Medische Faculteit.

Hoewel Bouterse de voorkeur geeft aan Cubaanse artsen is de regering voornemens 380.000 usd dollar aan te wenden voor het upgraden van de faciliteiten van het Medisch Wetenschappelijk Instituut, alwaar medische studenten hun opleiding doorlopen. Dit besluit heeft president Bouterse in hoogst eigen persoon aangekondigd, omdat hij het hoognodig vindt dat het opleiden van artsen op het Surinaams grondgebied zo effectief en efficiënt mogelijk geschiedt.