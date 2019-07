Zwemmer Renzo Tjon A Joe wint goud voor Suriname in Barbados

De 23-jarige talentvolle Surinaamse zwemmer Renzo Tjon A Joe heeft gisteravond wederom een gouden medaille voor Suriname gewonnen. Deze won hij door als eerste te tikken op de 100 meter vrije slag tijdens de 32ste Centraal-Amerikaanse en Caribische zwemkampioenschappen in Barbados. De zwemmer deed dit binnen 50,35 seconden.

Yash Daryanani, die als coach is afgereisd naar Barbados, zegt tegenover de Ware Tijd dat de tijd van Tjon A Joe “voor nu goed is”. “Hij zit goed op weg naar de Wereldkampioenschappen en Pan-Amerikaanse Spelen”, aldus Daryanani. Het mondiale toernooi is van 18 tot en met 28 juli in Gwangju, Zuid-Korea en het regionale evenement van 30 juli tot en met 12 augustus in Lima, Peru.

Tjon A Joe staat later op de dag op het startblok voor de 50 meter vrije slag. “Hij gaat dat nummer ook goed zwemmen”, voorspelt de coach. “Main focus is om ready en fit te zijn voor WK en Pan-Am. Maar hij gaat zeker voor een medaille”, aldus de coach zelfverzekerd tegenover het medium.

In de series van de 100 meter was Tjon A Joe maandagochtend ook veruit de snelste. Met een split van 23,46 seconden keerde hij als eerste en finishte uiteindelijk in een tijd van 50,35. Daarmee was hij ruim sneller dan onderen anderen de Panamees Isaac Beitia (51,35) en de Trinidadiaan Cadell Lyons (51,98), die ook in de finale tweede en derde werden.