Zeker vier kinderen om het leven gekomen na woningbrand in Suriname

Opnieuw vreselijk nieuws vanmorgen: bij een tweede woningbrand in Suriname zijn vanmorgen zeker vier jonge kinderen om het leven gekomen. Één kind wordt vermist. Deze tweede brand woedde om 08.45u vanmorgen in Ellestraat, in de buurt Ramgoelam. Het gaat ook hier om jonge kinderen in de leeftijdsklasse van 2 – 5 aldus een verslaggever die vanmorgen live ging op Facebook.

Deze brand volgt na een andere woningbrand eerder op de dag, vroeg in de ochtend te Pont Buiten waarbij ook een klein kind het leven liet.

De kinderen zouden vast hebben gezeten in het huis, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. De politie en brandweer zijn ter plekke voor onderzoek. De buurt is enorm aangeslagen aldus een Waterkant verslaggever ter plekke.