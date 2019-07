Personeel Adek voelt zich voor de gek gehouden; per direct in actie

Het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) voelt zich genoodzaakt om vandaag in actie te gaan. Afgelopen vrijdag nog werd vanuit de leiding van de universiteit gezegd dat een aanvang gemaakt zou worden met de uitbetalingen van TWK tegoeden en de afkoopregeling die overeen is gekomen. Dat blijkt nu niet waar te zijn. De leden van BP MWI,CWO en Bond TAPU beginnen donderdag om 12.00u met fysieke acties nabij de ingang van de universiteit aan de Leysweg.

De medewerkers voelen zich voor de gek gehouden en de WFU is ook op het verkeerd been gezet. “Wij willen geen verwerking. Wij willen ons geld in handen. Het is geen gunst” aldus de leden die verhit zijn over de wijze waarop ze behandeld worden door het UvS bestuur.