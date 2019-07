Ook KLM personeel stond stil bij Keti Koti viering

In verband met Keti Koti hebben medewerkers van de KLM op hun manier stil gestaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij 156 jaar geleden in Suriname. In onderstaand filmpje dat via social media werd gedeeld, is te zien dat de gate op Amsterdam, vanwaar uit het KLM vliegtuig vertrekt naar Suriname, van een extra Surinaams tintje was voorzien.

Zo werden er diverse Surinaamse hapjes uitgedeeld en was er een grote Surinaamse vlag opgehangen bij de incheckbalie. Een leuk detail was dat de medewerkers aan die balie een zogenoemde Surinaamse anjisa droegen in KLM kleuren. Een leuk en uniek initiatief van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Bekijk de beelden hieronder op ons Instagram account en volg ons ook daar: