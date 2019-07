Kranslegging bij standbeeld van Kwakoe in Suriname

In de binnenstad van Paramaribo zijn er maandag in verband met de herdenking van 156 jaar afschaffing van de slavernij een aantal activiteiten gehouden. Zoals jaarlijks zijn er ook dit jaar bij het standbeeld van Kwakoe kransen gelegd. Het standbeeld staat als symbool voor de afschaffing van de slavernij.

Daarnaast bracht de Feydrasi fu Afrikan Srananman bij het standbeeld een bloemenhulde. Diverse sprekers spraken het publiek toe waaronder de vicepresident van Suriname, Ashwin Adhin, de minister van Regionale Ontwikkeling Edgar Dikan, de directeur van Cultuur Elvira Sandie, de districtscommissaris Mike Nerkust en Iwan Wijngaarde, voorzitter van Feydrasi fu Afrikan Srananman.

De vicepresident bleef stilstaan bij het feit dat ontwikkeling vrijheid brengt en daaraan moeten wij als volk aan werken. Hij zegt dat het belangrijk is om de afkomst te weten. Als instrument om onszelf te verenigen moeten we onze problemen eerst erkennen. Elk der culturen heeft de plicht om te erkennen vanwaar ze komen en wat ze willen doen om samen Suriname te vormen. Cultuur moeten we erkennen. “Herken wie je bent, dan herken je jezelf” aldus de vicepresident.

Minister Dikan deelde het publiek mede dat zij nu moeten leren om in een multiculturele samenleving te wonen, maar niet moeten vergeten vanwaar ze vandaan komen. “Wanneer we bezig zijn met de cultuur, moeten wij onze rug niet keren voor de zon. “Katibo a no wang mooi sani, er werd alleen gekeken naar winst en niet naar de mens. Vergeving begint eerst bij jezelf. Laten we elkaar vergeven en van elkaar houden. Liefde is de basis van vrijheid”, aldus de bewindsman.

Ook districtscommissaris Nerkust pleitte voor loslaten van het verleden en zich vrijstellen van alle vormen van slavernij. De dc vindt dat aan de hand van vrijheid gepraat kan worden over ontwikkeling. Naarmate de vrijheid groter wordt, van toen naar nu, kan gesteld worden dat wij ontwikkeling hebben meegemaakt.

Wijngaarde merkte op dat wij lichamelijk vrij zijn, maar in de geest nog gebonden zijn. Pas als de mens begrijpt wat vrijheid inhoud, kan samen gewerkt worden aan ontwikkeling. Hij riep de mensen op om alles bij elkaar te brengen om elkaar geestelijk te bevrijden. Onder genot van verschillende culturele optreden, waaronder die van groep Unique Arts Entertainment uit Guyana, vierden de aanwezigen deze dag samen verder, meldt het Nationaal Informatief Instituut.