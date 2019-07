Kindje overleden na woningbrand vanmorgen in Suriname

Bij een woningbrand vanmorgen vroeg in Suriname is een peuter overleden. De brand vond plaats in de vroege ochtend omstreeks 04.00u, meldt een verslaggever aan Waterkant. Het gaat om een woning te Pont Buiten. De naam en leeftijd van het kindje zijn nog onbekend.

Het verkoold lichaam van de peuter is inmiddels afgevoerd met een lijkenwagen. De politie is nog bezig met het onderzoek. Nadere informatie volgt zodra wij meer weten.

Volgens deze fotograaf zou het kind achtergelaten zijn: